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13:20, 14 мая 2024Ценности

Галич объяснила отказ от фильтров в соцсетях фразой «сложно смотреть в зеркало»

Ида Галич рассказала о желании сделать пластику носа из-за фильтров в соцсетях
Ида Галич

Ида Галич. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич в Telegram объяснила отказ от фильтров и масок в соцсетях фразой «после сложно смотреть в зеркало».

34-летняя инфлюэнсерша рассказала, что перестала использовать инструменты для коррекции внешности два года назад. Знаменитость отметила, что они влияли на ее самооценку, в результате чего она задумалась о ринопластике. Однако Галич поборола желание сделать операцию.

«Никого не агитирую, но это реально хорошая работа в сторону принятия себя. Очень сложно после маски, где у тебя тонкий-тонкий нос и пухлые губы, смотреть в зеркало», — указала автор поста.

Ранее Галич попросила не кормить ее ради сохранения фигуры с фразой «вешу центнер».

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      Карина Черных
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