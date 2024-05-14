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21:53, 14 мая 2024Мир

Генсек ООН отправил Путину письмо

Офис Гуттериша: генсек ООН написал письмо Путину в связи с его переизбранием

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Генсек ООН Антониу Гуттериш отправил письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост российского лидера. Об этом сообщил из офиса генсека заместитель его официального представителя Фархан Хак, передает РИА Новости.

«Да, письмо ушло», — заявил Хак, отвечая на поставленный вопрос. Однако он не уточнил, что было написано в письме к Путину, но отметил формальность процедуры: генсек направляет сообщения всем избранным лидерам государств после их инаугурации.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин представил кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу. Последнего назначили на пост секретаря Совета Безопасности страны.

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