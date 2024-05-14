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11:07, 14 мая 2024Мир

Глава Госдепа США пообещал Зеленскому скорую доставку военной помощи

Блинкен: новый пакет военной помощи США уже отправлен, ожидается еще больше

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Reuters

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе официального визита в Киев заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что новый пакет военной помощи США уже отправлен, к скорому поступлению в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидается еще больше вооружений и боеприпасов. Об этом сообщает Reuters.

«Блинкен заявил Зеленскому, что новый пакет вооружений уже прибывает и будет направлено еще больше, "это изменит ситуацию"», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что госсекретарь США также выразил надежду на то, что Украина со временем станет самостоятельной «в экономическом, военном, демократическом отношении».

Ранее стало известно, что Блинкен прибыл в Киев из Польши. Отмечается, что таким образом Вашингтон посылает серьезный сигнал уверенности украинцам, которые переживают очень трудный момент.

13 мая советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи. Он уточнил, что о таком шаге будет объявлено в ближайшие дни. При этом он отметил, что Киеву не следует ожидать военных поставок каждую неделю.

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      Виктория Кондратьева
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