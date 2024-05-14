Госдума утвердила назначение Решетникова главой Минэкономразвития

Госдума утвердила назначение Решетникова министром экономического развития РФ

Депутаты Госдумы большинством голосов утвердили Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В поддержку его кандидатуры в ходе голосования высказались 348 депутатов, против — 82, еще один парламентарий воздержался.

Решетников возглавлял Минэкономразвития и в прошлом составе кабмина. В 2012-2017 годах он руководил департаментом экономической политики Москвы, потом в течение трех лет был губернатором Пермского края, а с 2020-го стал министром в правительстве Михаила Мишустина.

Выступая во вторник в Госдуме в качестве исполняющего обязанности главы Минэкономразвития, Решетников, в частности, заявил, что переход экономики России к новой модели роста, в основе которой находится предложение, предполагает выработку мер по краткосрочной балансировке спроса и предложения, а также долгосрочному развитию предложения в конкретных отраслях.