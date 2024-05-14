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17:14, 14 мая 2024Экономика

Госдума утвердила назначение Решетникова главой Минэкономразвития

Госдума утвердила назначение Решетникова министром экономического развития РФ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутаты Госдумы большинством голосов утвердили Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В поддержку его кандидатуры в ходе голосования высказались 348 депутатов, против — 82, еще один парламентарий воздержался.

Решетников возглавлял Минэкономразвития и в прошлом составе кабмина. В 2012-2017 годах он руководил департаментом экономической политики Москвы, потом в течение трех лет был губернатором Пермского края, а с 2020-го стал министром в правительстве Михаила Мишустина.

Выступая во вторник в Госдуме в качестве исполняющего обязанности главы Минэкономразвития, Решетников, в частности, заявил, что переход экономики России к новой модели роста, в основе которой находится предложение, предполагает выработку мер по краткосрочной балансировке спроса и предложения, а также долгосрочному развитию предложения в конкретных отраслях.

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      Дмитрий Воронин
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