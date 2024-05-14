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10:20, 14 мая 2024Ценности

Кендалл Дженнер снялась в откровенных образах для модного бренда

Модель Кендалл Дженнер снялась в откровенном бикини для модного бренда FWRD
Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер . Фото: @kendalljenner

Американская телезвезда и модель Кендалл Дженнер снялась в откровенных образах для модного бренда FWRD. Соответствующие снимки появились на сайте марки.

На размещенных фото 28-летняя манекенщица показала подтянутую фигуру в синем бикини, оформленном абстрактным принтом и тонкими завязками на бедрах. Также знаменитость попозировала перед камерой в слитных купальниках зеленого цвета и с красно-белым принтом в анималистичном стиле.

Кроме того, сестра предпринимательницы Ким Кардашьян снялась топлес, примерив красные плавки с цветочным рисунком, а также с декоративными бусинами и камнями.

Ранее сообщалось, что Кендалл Дженнер попозировала в откровенном видео для глянцевого журнала Vogue. Так, на одном размещенном снимке модель предстала перед камерой в облегающем мокром платье, отказавшись при этом от нижнего белья.

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      Мария Винар
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