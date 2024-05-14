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11:33, 14 мая 2024Бывший СССР

Командир «Ахмата» рассказал о посыпавшихся подразделениях ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о посыпавшихся подразделениях ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «посыпались», в то время как российские подразделения ведут наступление на всех направлениях. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов во время вручения госнаград отличившимся бойцам, видео опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, уже в ближайшее время будут видны результаты кропотливой работы российских военных на передовой. Алаудинов также выразил надежду на завершение специальной военной операции в 2024 году.

«Ребята трудятся не покладая рук. Каждый из вас на своем участке делает ту работу, которую мы с вами были призваны сделать — мы защищаем Отечество», — добавил командир «Ахмата».

Ранее стало известно, что следующие несколько недель станут критическими для Украины в связи с наступлением российских военных на харьковском направлении. По данным газеты Times, продвижение Вооруженных сил России в районе Волчанска может усложнить снабжение Купянска.

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      Екатерина Грищенко
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