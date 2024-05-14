Следующие недели назвали критическими для Украины

Times: следующие несколько недель станут критическими для Украины

Следующие несколько недель станут критическими для Украины. Об этом пишет газета Times в материале о наступлении российских сил в Харьковской области.

«Следующие несколько недель будут критическими для Украины. Поступят ли западные артиллерийские боеприпасы, (…) чтобы изменить ситуацию к лучшему?» — говорится в публикации.

Times называет самой острой проблемой для украинской стороны продвижение России в районе Волчанска. Отмечается, что это может усложнить снабжение Купянска. Кроме того, в материале сказано, что потери среди украинской пехоты увеличились из-за нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов.

13 мая стало известно, что войска России закрепляются на окраине Волчанска, увеличивая зону контроля в приграничье и вытесняя Вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, Российская армия активно обстреливает укрепления ВСУ с помощью артиллерии и авиации.