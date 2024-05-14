Россиян призвали не бояться покупки жилья с торгов

Адвокат Зуй: процедура банкротных торгов максимально прозрачна и безопасна

Покупка недвижимости с банкротных торгов многими считается рискованной. Популярные мифы насчет таких сделок в разговоре с «Российской газетой» развеяла адвокат Ирина Зуй.

Первое, что отталкивает покупателей от банкротных торгов — вероятность того, что сделку оспорит предыдущий хозяин. На самом деле это невозможно — как поясняет юрист, когда жилье оказывается на торгах, его продавцом становится не собственник, а арбитражный управляющий. В этом случае объект оценивается профессионалом, поэтому стоимость лота определяется максимально прозрачно. Однако если продажа проводится путем публичного предложения, то цена существенно снижается. Дисконт утверждается судом и конкурсными кредиторами и не превышает 50 процентов.

Многие избегают банкротные торги, думая, что квартира окажется в залоге. Современное законодательство предусматривает, что после реализации на торгах заложенное имущество автоматически переходит к покупателю без каких-либо обременений.

Приобрести жилье на торгах не сложнее, чем при любой онлайн-сделке, успокаивает эксперт. Единственное, что может усложнить процесс — внесение аванса и предоставление электронной подписи. «Вообще, процедура банкротных торгов максимально прозрачна и сделки, совершенные на открытых торгах, во много раз безопасней любых других сделок», — заявила Зуй.

Ранее россиянам напомнили, что необходимо проверить перед покупкой квартиры. Перед тем как подписать договор, стоит заглянуть в выписку из Единого государственного реестра недвижимости и запросить справку о лицах, зарегистрированных в квартире по месту жительства.