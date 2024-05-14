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15:01, 14 мая 2024Мир

Лавров указал на желание России и КНР установить демократичный миропорядок

Лавров: РФ и КНР хотят быть лидерами по установлению демократичного миропорядка

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Москва и Пекин желают быть лидерами в установлении новой системы демократичного мирового порядка. На это указал кандидат на пост министра иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что Вашингтон не устраивает факт лидерства КНР в сфере мирового развития. «[США] вместе со своими сателлитами, подмяв под себя уже весь остальной Запад, заявили на доктринальном уровне, что они не могут позволить кому бы то ни было стать сильнее и влиятельнее Вашингтона. Поэтому мы с китайскими коллегами объективно заинтересованы в том, чтобы продолжать лидировать в усилиях по установлению более справедливого демократичного миропорядка», — объяснил он.

По словам кандидата на пост главы российского внешнеполитического ведомства, не только Россия и Китай прилагают усилия для реформирования международной системы и содействуют формированию многополярного миропорядка, который отражал бы реальный вес государств.

Ранее Лавров заявил, что визит президента России Владимира Путина в Китай укрепит совместную работу двух государств. Он подчеркнул, что Москва и Пекин играют важнейшую, уравновешивающую, балансирующую роль в международной системе.

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      Виктория Кондратьева
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