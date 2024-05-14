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20:07, 14 мая 2024Мир

МИД Египта назвал Израиль единственным виновником ситуации в Газе

Глава МИД Шукри: Израиль является единственным виновником ситуации в Газе
Самех Шукри

Самех Шукри. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Израиль является единственным виновником гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Об этом заявил глава МИЛ Египта Самех Шукри, передает РИА Новости.

«Израиль несет единоличную ответственность за гуманитарную катастрофу, с которой столкнулись палестинцы в секторе Газа», — сообщил дипломат.

Шукри раскритиковал заявления израильского коллеги Исраэля Каца, утверждавшего ранее, что гуманитарная ситуация в регионе осложнилась по вине Каира. Глава МИД Египта подчеркнул в ответ, что его страна «не приемлет политику искажения фактов и отказа от ответственности».

Ранее Шукри заявил, что из-за закрытия контрольно-пропускного пункта Рафах в секторе Газа начнется гуманитарная катастрофа.

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      Максим Габриелян
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