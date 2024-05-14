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23:54, 14 мая 2024Россия

Мишустин заявил об укреплении состава правительства

Мишустин: состав правительства укрепился губернаторским корпусом

Фото: Alexander Astafyev / Reuters

Состав правительства России укрепился губернаторским корпусом, что позволит наладить связь с регионами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

«Это позволит нам обеспечить, с одной стороны, преемственность государственных программ, национальных проектов, которыми мы занимались, с другой стороны, — та обратная связь, которую здесь принесут коллеги из регионов, очень важна», — сказал Мишустин.

14 мая президент России Владимир Путин начал совещание с новым составом правительства. В кабмине присутствуют пять новых министров: Михаил Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту главы Минспорта, Антон Алиханов возглавил Минпромторг вместо Дениса Мантурова, Оксана Лут стала главой Минсельхоза вместо Дмитрия Патрушева, Роман Старовойт назначен министром транспорта вместо Виталия Савельева, Сергей Цивилев оставил кресло губернатора Кемеровской области и сменил Николая Шульгинова на посту главы Минэнерго.

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      Евгений Силаев
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