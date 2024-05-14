Путин начал совещание с новым составом правительства

Путин начал в Кремле совещание с Мишустиным и новым составом правительства

Президент России Владимир Путин начал в Кремле совещание с премьером Михаилом Мишустиным и новым составом правительства. Встреча транслируется в Telegram-канале Кремля.

Российский глава обозначил, что впереди у правительства «много задач». Он призвал действовать вместе с депутатами Госдумы и с регионами страны.

14 мая Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства.

В составе нового правительства сменились пять министров: Михаил Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту главы Минспорта, Антон Алиханов возглавит Минпромторг вместо Дениса Мантурова, Оксана Лут стала главой Минсельхоза вместо Дмитрия Патрушева, Роман Старовойт назначен министром транспорта вместо Виталия Савельева, Сергей Цивилев оставил кресло губернатора Кемеровской области и сменил Николая Шульгинова на посту главы Минэнерго.