Президент Путин подписал указ о назначении членов правительства России

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно указу о назначении членов кабмина и директоров служб, Андрей Белоусов стал министром обороны, Владимир Колокольцев и Александр Куренков сохранили за собой посты глав МВД и МЧС.

Сергей Лавров вновь утвержден на должность главы МИД, а Константин Чуйченко остался главой Минюста.

Во вторник, 14 мая, депутаты Госдумы утвердили всех предложенных премьером Михаилом Мишустиным министров.

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подготовка первой встречи президента России Владимира Путина с обновленным правительством состоится после утверждения и назначения всех кандидатур в его составе.