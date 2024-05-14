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21:33, 14 мая 2024Россия

Путин утвердил новый состав правительства

Президент Путин подписал указ о назначении членов правительства России

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно указу о назначении членов кабмина и директоров служб, Андрей Белоусов стал министром обороны, Владимир Колокольцев и Александр Куренков сохранили за собой посты глав МВД и МЧС.

Сергей Лавров вновь утвержден на должность главы МИД, а Константин Чуйченко остался главой Минюста.

Во вторник, 14 мая, депутаты Госдумы утвердили всех предложенных премьером Михаилом Мишустиным министров.

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подготовка первой встречи президента России Владимира Путина с обновленным правительством состоится после утверждения и назначения всех кандидатур в его составе.

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      Марина Совина
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