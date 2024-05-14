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17:19, 14 мая 2024Россия

Могилу Пригожина залили цементом

«Фонтанка»: могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина залили цементом

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Могилу основателя ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина залили цементом на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как допустили авторы издания, на погосте в скором времени может появиться памятник или монумент. Каким именно он будет, пока не раскрывается.

Предположительно, памятник на могиле Пригожина откроют 1 июня, заявили в «Фонтанке». В этот день российскому бизнесмену исполнилось бы 63 года.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае появился памятник Евгению Пригожину и Дмитрию «Вагнеру» Уткину.

Отмечалось, что композиция состоит из исполненных в полный рост Пригожина с рацией в руке и стоящего позади него Уткина с автоматом. Кроме того, на постаменте были высечены слова «первому» и «девятому» — позывные Пригожина и Уткина в ЧВК и номера их жетонов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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