Молодые матери из одного региона России получили выплату в размере 50 тысяч

Свыше 150 молодых матерей из Северной Осетии получили выплату в размере 50 тысяч

Молодые матери из Северной Осетии получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Средства были выделены по меньшей мере 155 матерям. Мера поддержки рассчитана на женщин, родивших до 25 лет.

Отмечается, что выплата назначена по инициативе главы российского региона Сергея Меняйло и приурочена к Году семьи.

Ранее сообщалось, что Северная Осетия получила миллиарды рублей на развитие сфер образования, здравоохранения и спорта. В первом квартале 2024 года в российский регион направили порядка 7 миллиардов рублей.