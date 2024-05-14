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18:37, 14 мая 2024Моя страна

Молодые матери из одного региона России получили выплату в размере 50 тысяч

Свыше 150 молодых матерей из Северной Осетии получили выплату в размере 50 тысяч

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Молодые матери из Северной Осетии получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Средства были выделены по меньшей мере 155 матерям. Мера поддержки рассчитана на женщин, родивших до 25 лет.

Отмечается, что выплата назначена по инициативе главы российского региона Сергея Меняйло и приурочена к Году семьи.

Ранее сообщалось, что Северная Осетия получила миллиарды рублей на развитие сфер образования, здравоохранения и спорта. В первом квартале 2024 года в российский регион направили порядка 7 миллиардов рублей.

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      Фариза Бацазова
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