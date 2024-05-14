Молодым семьям захотели помогать с покупкой жилья по-новому

В Госдуме предложили давать молодым семьям беспроцентные займы на покупку жилья

Молодым семьям в России захотели выдавать беспроцентные займы на покупку жилья. Новый вид помощи с покупкой недвижимости для этой категории граждан предложили депутаты Госдумы от фракции партии «Справедливая Россия — За правду», пишут «Известия».

«Молодым многодетным семьям мы предлагаем давать беспроцентные жилищные ссуды со сроком погашения до 25 лет. При этом молодой будет считаться семья, имеющая одного и более детей до 18 лет, в которой возраст родителей не превышает 35 лет», — пояснил депутат, руководитель фракции Сергей Миронов.

По словам авторов законопроекта, в большинстве случаев молодые семьи не могут приобрести жилье без бюджетной поддержки. У таких россиян, как правило, нет значительных накоплений, но есть устойчивый и в потенциале растущий доход. При этом они долго не выйдут из трудоспособного возраста, уточнили парламентарии.

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера Марат Хуснуллин заявил, что условия по льготной семейной ипотеке могут привязать к количеству детей. Однако деталей возможных изменений в госпрограмме исполняющий обязанности замглавы кабмина не раскрыл.