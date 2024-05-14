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09:52, 14 мая 2024Силовые структуры

Москвич оскорблял участников СВО на стриме и попал под следствие

В Москве задержали мужчину, оскорблявшего на стриме участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

В Москве возбудили дело против 37-летнего мужчину, оскорблявшего на стриме участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, подозреваемый вел в интернете трансляцию и высказывал на ней негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО.

Мужчину задержали. В его квартире провели обыск, изъяв технические устройства. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Краснодаре следователи возбудили два уголовных дела из-за нападения на участника СВО.

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      Екатерина Кашурникова
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