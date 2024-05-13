СКР возбудил два уголовных дела против краснодарца за избиение участника СВО

В Краснодаре СК возбудил два уголовных дела за избиение участника СВО

В Краснодаре следователи возбудили два уголовных дела из-за нападения на участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дела возбуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство») и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, днем 8 мая 31-летний россиянин около дома на улице Радио напал на 34-летнего участника СВО. Он ударил его в колено и живот. 9 мая нападавшего задержали и доставили в полицейский отдел. Однако там он избил оперуполномоченного уголовного розыска.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем краевого управления СКР Андреем Масловым.