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16:58, 13 мая 2024Силовые структуры

СКР возбудил два уголовных дела против краснодарца за избиение участника СВО

В Краснодаре СК возбудил два уголовных дела за избиение участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Краснодаре следователи возбудили два уголовных дела из-за нападения на участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дела возбуждены по пункту «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство») и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, днем 8 мая 31-летний россиянин около дома на улице Радио напал на 34-летнего участника СВО. Он ударил его в колено и живот. 9 мая нападавшего задержали и доставили в полицейский отдел. Однако там он избил оперуполномоченного уголовного розыска.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем краевого управления СКР Андреем Масловым.

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      Екатерина Кашурникова
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