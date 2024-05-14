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09:19, 14 мая 2024Из жизни

Муж поймал жену с двумя любовниками из разных городов

News9Live: в Индии мужчина застал жену с двумя любовниками и подал на нее в суд

Фото: Sonu Agvan / Unsplash

В Индии житель штата Уттар-Прадеш поймал жену с двумя мужчинами из разных городов в номере отеля и подал на нее в суд. Об этом сообщает News9Live.

Супружеская пара из города Касгандж около года жила раздельно из-за некого разлада. Несмотря на это, они не подавали на развод. При этом мужчина подозревал, что жена изменяет ему, и начал следить за ней.

В четверг, 9 мая, индиец узнал, что женщина отправилась в отель. Он предполагал, что может застать ее с другим и взял с собой родственников в качестве свидетелей. Они ворвались в номер и поймали женщину не с одним, а сразу с двумя любовниками.

Обманутый муж снимал происходившее на камеру мобильного телефона. Он начал оскорблять жену, а потом вместе с родными набросился на троицу. При этом женщина с любовниками оказали сопротивление. По данным полиции, пострадавшие были с обеих сторон.

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В итоге мужчина подал в суд на жену. В ходе следствия выяснилось, что оба супруга работали врачами в городской больнице. Более того, оказалось, что женщина пригласила любовников из разных городов: один был из Газиабада, а другой из Буландшахра.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина застал жену с двумя любовниками. Он вернулся с работы раньше времени, чтобы проведать заболевшего сына.

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      Никита Савин
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