Мужчина застал жену дома с двумя любовниками

The Thaiger: в Таиланде мужчина застал жену с двумя любовниками

В Таиланде мужчина застал жену с двумя любовниками и покалечил ее рамкой для фотографий. Об этом сообщает The Thaiger.

13 февраля полицейские прибыли на вызов о конфликте с применением насилия в городе Чонбури одноименной провинции. На месте они обнаружили 31-летнюю женщину по имени Ванпен с сильными порезами на ногах. Правоохранителей вызвал курьер, который проходил мимо дома и услышал звук бьющегося стекла и крики о помощи. Вскоре выяснилось, что женщину покалечил ее муж — 56-летний Кунг.

Ванпен рассказала ему, что их четырехлетний сын заболел, однако после этого перестала отвечать на сообщения. Обеспокоенный состоянием ребенка мужчина отпросился с работы и поехал домой, чтобы узнать, что случилось. Дома он застал двоих незнакомых мужчин: один лежал на диване на первом этаже, а другой был в постели с его женой на втором.

Кунг признался, что очень разозлился и швырнул в супругу стеклянную рамку для фотографии, из-за чего она и получила порезы. При этом он отказался раскаиваться и заявил, что боль, которую он причинил Ванпен — ничто в сравнении с тем, «что она сделала с ним».

Полицейские пока не выдвинули обвинений против Кунга. Сначала они собираются допросить Ванпен, чтобы выяснить истинные мотивы происшествия.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пес съел женские стринги и разоблачил измену. Оказалось, что нижнее белье принадлежало любовнице хозяина собаки.

