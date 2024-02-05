Пес съел стринги любовницы россиянина и раскрыл измену

В Новосибирске лабрадор съел стринги любовницы хозяина и разоблачил измену

В Новосибирске пес съел женские стринги и разоблачил измену. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Принадлежащий семейной паре лабрадор почти перестал есть и играть. Россиянин с женой повезли пса в ветеринарную клинику, где выяснилось, что их питомец съел какое-то инородное тело. После операции врачи вынесли хозяевам причину недомогания — оказалось, это были женские стринги.

Однако облегчение владельцев пса было недолгим: выяснилось, что нижнее белье принадлежит не хозяйке, а другой женщине. Россиянка не могла вспомнить такой вещи у себя в гардеробе, к тому же стринги явно были бы ей малы. Мужчина при этом явно был смущен тем, как пес ненароком раскрыл, что у хозяина есть любовница.

«Мужчина чуть под землю не провалился. Порой радостные события для нас, врачей, оказываются печальны для владельцев», — рассказал в интервью ветеринарный врач Андрей Багатов.

Ранее сообщалось, что в Сочи агрессивный питбуль запугал соседей и заставил их прятаться от него. Это произошло после того, как пес укусил одну из жительниц дома после выгула, во время поездки в лифте.