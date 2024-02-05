Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:34, 5 февраля 2024Из жизни

Пес съел стринги любовницы россиянина и раскрыл измену

В Новосибирске лабрадор съел стринги любовницы хозяина и разоблачил измену

Фото: Jakub Dziubak / Unsplash

В Новосибирске пес съел женские стринги и разоблачил измену. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Принадлежащий семейной паре лабрадор почти перестал есть и играть. Россиянин с женой повезли пса в ветеринарную клинику, где выяснилось, что их питомец съел какое-то инородное тело. После операции врачи вынесли хозяевам причину недомогания — оказалось, это были женские стринги.

Однако облегчение владельцев пса было недолгим: выяснилось, что нижнее белье принадлежит не хозяйке, а другой женщине. Россиянка не могла вспомнить такой вещи у себя в гардеробе, к тому же стринги явно были бы ей малы. Мужчина при этом явно был смущен тем, как пес ненароком раскрыл, что у хозяина есть любовница.

«Мужчина чуть под землю не провалился. Порой радостные события для нас, врачей, оказываются печальны для владельцев», — рассказал в интервью ветеринарный врач Андрей Багатов.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Ранее сообщалось, что в Сочи агрессивный питбуль запугал соседей и заставил их прятаться от него. Это произошло после того, как пес укусил одну из жительниц дома после выгула, во время поездки в лифте.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Москву приехал скандальный американский журналист Такер Карлсон. Чем он известен и возьмет ли интервью у Путина?

      Стало известно о планах принца Гарри встретиться с Карлом III

      Самолет с Татьяной Тарасовой и фигуристами попал в аварию

      В Китае удивились поведению Шойгу во время переговоров

      Протестующие фермеры перекрыли трассу на границе Бельгии и Нидерландов

      Пес съел стринги любовницы россиянина и раскрыл измену

      Медведев рассказал о работе в СПбГУ

      В Раде заявили о коррупционных рисках из-за нового проекта о мобилизации

      Захарова прокомментировала слухи об отставке главкома ВСУ Залужного

      У Карла III обнаружили рак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше