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10:26, 21 января 2024Из жизни

Питбуль заставил жителей дома прятаться от него

Агрессивный питбуль из Сочи запугал соседей по дому

В Сочи агрессивный питбуль запугал соседей и заставил их прятаться от него. Об этом сообщает «Кубань 24».

Одна из жительниц многоквартирного дома выгуливает своего питбуля без поводка и намордника. Не так давно пес укусил ее соседку после выгула, во время поездки в лифте. Россиянка вызвала полицию и скорую помощь, она также прошла судебно-медицинскую экспертизу после нападения собаки. Медики зафиксировали у женщины большую гематому в области правого бедра.

Впоследствии жители дома написали коллективное обращение в администрацию Хостинского района. Теперь дочь пострадавшей женщины прячется от собаки в подъезде, если видит ее возле лифта.

«Мы тоже несколько раз обращались. Я писала три или четыре заявления от себя лично. Писали коллективное заявление в администрацию, в прокуратуру. От администрации тоже пришла отписка, что принять в отношении хозяйки решение нельзя, потому что отсутствуют ее паспортные данные», — поделилась с корреспондентом «Кубань 24» пострадавшая.

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При этом хозяйка питбуля настаивает на добром нраве своего питомца. «Мы позвонили ей, предложили дружить и не ругаться. Он воспитан в доброте, в любви и ласке. Живет с котом. Гуляет со всеми маленькими собаками на районе. Ни разу ни на кого не среагировал», — сказала журналистам владелица питбуля во время беседы по телефону.

Ранее сообщалось, что в США собака погналась за оленем и провалилась под лед. Прибывшие на место спасатели не смогли достать пса веревкой и прыгнули за ним в ледяную воду.

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      Антонина Черташ
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