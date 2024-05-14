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07:02, 14 мая 2024Забота о себе

Муж прочитал больничную выписку жены и заподозрил ее в измене

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Муж заподозрил жену в измене, после того как прочитал ее больничную выписку, в которой сообщалось о наличии у нее передающегося половым путем заболевания. Этой историей заинтересовалось издание The Sun.

Обманутый муж обратился к секс-коучу Дейдре Сандерс за советом. Он рассказал, что его брак длится 23 года, однако последние десять лет между ним и женой не было интимной близости. «После рождения детей наше общение сошло на нет, мы лишились духовного единения, а после этого — и секса», — пожаловался он.

При этом автор письма подозревает, что причина эмоциональной холодности супруги может крыться в изменах. Женщина категорически отрицает свою неверность, однако мужчина считает, что получил верное доказательство наличия у нее романов на стороне. В этом его убедила больничная выписка супруги.

Месяц назад она находилась на лечении в больнице. Я попросил выписку, чтобы знать, что с ней, и помочь с восстановлением. К моему ужасу, в документе было указано, что у жены вирус простого герпеса. Я знаю, что он передается половым путем. Наверное, она заразилась от другого мужчины

из письма мужчины Дейдре Сандерс

Мужчина поинтересовался у эксперта по отношениям, как ему поступить, так как он не рассчитывает на честный ответ и мучается.

Сандерс рекомендовала автору письма не делать поспешных выводов, так как стопроцентного подтверждения измены партнерши у него нет. «Вирус простого герпеса может вызывать как "простуду" на губах, так и язвы на половых органах. Заболевание может оставаться в дремлющем состоянии долгие годы. То есть ваша жена могла заболеть им еще до вашей встречи», — отметила секс-коуч.

В то же время специалистка констатировала: брак мужчины нельзя назвать счастливым, и ситуацию можно разрешить только после беседы с женой. «Если вы все еще любите друг друга, вам нужно быть честными и приложить взаимные усилия для восстановления отношений. Также вы можете обратиться за помощью к специалисту. Поговорить с консультантом можно наедине или вместе с женой, если она согласится», — заявила Сандерс.

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Ранее Дейдре Сандерс объяснила женщине причину, по которой ее любовник исчез и не объяснился. По словам специалистки, причиной является его желание помириться с женой и сохранить брак.

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      Алиса Дмитриева
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