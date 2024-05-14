На Западе признали неспособность Украины самостоятельно участвовать в конфликте

RS: Украина не сможет соответствовать России без помощи Запада

Украина не сможет самостоятельно участвовать в конфликте без постоянных поставок оружия со стороны Запада. Об этом заявил историк Стивен Коткин, его слова передает Responsible Statecraft.

«Украине понадобятся постоянные поставки помощи со стороны Запада, чтобы продолжать соответствовать России. И хотя помощь Украине важна, не менее важен и четкий план определения предпочтительного исхода конфликта», — рассказал историк.

Он добавил, что количество войск и вооружений, находящихся в распоряжении России, намного превышает численность и оснащенность украинской армии. Также он подчеркнул, что Москва может тратить на оборону вдвое больше, чем Киев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Харькова и области. Зеленский также призвал как можно скорее доставить на Украину новый пакет военной помощи. По его словам, это имеет решающее значение. Кроме того, глава государства назвал самым большим дефицитом средства ПВО.