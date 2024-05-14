Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:25, 14 мая 2024Мир

На Западе признали неспособность Украины самостоятельно участвовать в конфликте

RS: Украина не сможет соответствовать России без помощи Запада

Фото: Reuters

Украина не сможет самостоятельно участвовать в конфликте без постоянных поставок оружия со стороны Запада. Об этом заявил историк Стивен Коткин, его слова передает Responsible Statecraft.

«Украине понадобятся постоянные поставки помощи со стороны Запада, чтобы продолжать соответствовать России. И хотя помощь Украине важна, не менее важен и четкий план определения предпочтительного исхода конфликта», — рассказал историк.

Он добавил, что количество войск и вооружений, находящихся в распоряжении России, намного превышает численность и оснащенность украинской армии. Также он подчеркнул, что Москва может тратить на оборону вдвое больше, чем Киев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у госсекретаря США Энтони Блинкена две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Харькова и области. Зеленский также призвал как можно скорее доставить на Украину новый пакет военной помощи. По его словам, это имеет решающее значение. Кроме того, глава государства назвал самым большим дефицитом средства ПВО.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности обыска в подмосковном коттедже кадровика Минобороны

      Пашинян заявил о готовности Армении вступить в ЕС в 2024 году

      Российская армия уничтожила склад ВСУ по наводке украинца

      Предотвращена новая атака ВСУ на Россию

      Директор ФСО России прибыл в Совет Федерации

      Найдено сбывшееся пророчество Жириновского о новом правительстве России

      Куклачев впервые вышел на связь после операции на сердце

      Полковник рассказал об окружении войск ВСУ на одном направлении

      В Минфине захотели помочь малоимущим россиянам

      Дача главного кадровика Минобороны попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше