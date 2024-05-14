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14:15, 14 мая 2024Россия

Найдено сбывшееся пророчество Жириновского о новом правительстве России

В 2018 году Жириновский предсказал назначение Дегтярева министром спорта
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Найдено сбывшееся пророчество сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского о правительстве России, новый состав которого формируется в 2024 году после инаугурации главы государства Владимира Путина. На предсказание политика обратил внимание Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Высказывание о новом правительстве Жириновский сделал во время чемпионата мира по футболу 2018 года, проходившем на российских стадионах. В комментарии журналисту о впечатлениях от игры российских футболистов политик отметил, что в национальном спорте будет происходить «бардак» до тех пор, пока министром спорта не станет Михаил Дегтярев.

«Вот Дегтярев! Вот министр спорта! А пока назначают не таких как Дегтярев, бардак будет!» — воскликнул Жириновский.

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Шесть лет спустя премьер-министр Михаил Мишустин предложил новый состав кабмина, где должность министра спорта должен занять Дегтярев. В случае одобрения кандидатуры Госдумой и подписания соответствующего распоряжения Путиным чиновник займет этот пост.

Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика Вовангой. Так, он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы.

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      Марк Леонов
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