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14:13, 14 мая 2024Бывший СССР

Полковник рассказал об окружении войск ВСУ на одном направлении

Полковник Матвийчук рассказал об окружении ВСУ в районе Волчанска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) окружена в районе Волчанска, противник не может изменить эту ситуацию ввиду дефицита ресурсов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Под Харьковом, в районе Волчанска, две атакующие группировки сошлись флангами, окружив ВСУ. Идет уничтожение. Противник пытается перебрасывать людей с запорожского и херсонского направлений, но там у нас тоже успехи и продвижение вперед», — сказал Матвийчук.

Он напомнил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приезжал в район Харькова и своими глазами видел кризисную ситуацию, сложившуюся у ВСУ под Волчанском.

«Но противник может активизировать террористическую деятельность, что мы уже наблюдаем на примере Белгорода. Война приобретает крайне ожесточенный характер из-за разгрома ВСУ», — считает полковник.

Ранее Буданов заявил, что ВСУ находятся на пределе и их резервы достигли минимума. В то же время, по его оценке, украинская армия сможет укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней.

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