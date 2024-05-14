Полковник Матвийчук рассказал об окружении ВСУ в районе Волчанска

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) окружена в районе Волчанска, противник не может изменить эту ситуацию ввиду дефицита ресурсов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Под Харьковом, в районе Волчанска, две атакующие группировки сошлись флангами, окружив ВСУ. Идет уничтожение. Противник пытается перебрасывать людей с запорожского и херсонского направлений, но там у нас тоже успехи и продвижение вперед», — сказал Матвийчук.

Он напомнил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приезжал в район Харькова и своими глазами видел кризисную ситуацию, сложившуюся у ВСУ под Волчанском.

«Но противник может активизировать террористическую деятельность, что мы уже наблюдаем на примере Белгорода. Война приобретает крайне ожесточенный характер из-за разгрома ВСУ», — считает полковник.

Ранее Буданов заявил, что ВСУ находятся на пределе и их резервы достигли минимума. В то же время, по его оценке, украинская армия сможет укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней.