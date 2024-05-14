Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:51, 14 мая 2024Россия

Под Москвой мать и двое детей отравились угарным газом

В Подмосковье мать с двумя детьми отравилась угарным газом

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Московской области мать и двое детей, в том числе младенец, отравились угарным газом. Об этом сообщает сетевое издание «Москва Онлайн».

Лежавших без сознания членов семьи обнаружил муж россиянки, который вышел на прогулку с собакой. По словам родственницы пострадавших, перед этим один из детей и кот вели себя ненормально.

Прибывшие на место медики госпитализировали всех пострадавших. Родственники пострадавших сообщили, что причиной отравления стала неисправность вентиляционного оборудования. По факту случившегося начата проверка.

Ранее похожий случай произошел в Волгограде, где семья с двумя детьми также отравилась угарным газом. Причиной также стало ненадлежащее состояние вентиляционных путей — забитый дымоход.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области

      Британским морпехам пообещали строительство кораблей с лазерным оружием и БПЛА

      На Украине признали потерю территорий в будущем

      Муж поймал жену с двумя любовниками из разных городов

      Названы планы российских сил по Харькову

      НХЛ на полгода отстранила россиянина Ничушкина

      Опубликованы фотографии пожара на месте схода вагонов под Волгоградом

      Названы города России с наиболее подешевевшей «вторичкой»

      МИД России предупредил об опасности цветных революций в Средней Азии

      В Госдуме началось обсуждение кандидатур федеральных министров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше