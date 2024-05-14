Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:17, 14 мая 2024Мир

Подозреваемый во взрыве в посольстве Украины в Испании отказался признавать вину

Подозреваемый во взрыве в посольстве Украины в Испании пенсионер не признал вину

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Подозреваемый в отправке взрывчатки ряду ведомств в Испании, включая посольство Украины в Мадриде, пенсионер Помпейо Гонсалес отказался признавать себя виновным в терроризме. Об этом сообщает газета El Periodico.

«74-летний Помпейо [Гонсалес], пенсионер из Бургоса, на этой неделе предстанет перед судом, в котором его обвиняют в терроризме, а также в производстве и использовании взрывчатых веществ при отягчающих обстоятельствах. За случившееся прокуратура просит 22 года лишения свободы (...) пенсионер заверил, что он невиновен, и надеется, что справедливость восторжествует», — отмечается в материале издания.

О пенсионере известно, что он мог распространить несколько бомб в ноябре 2022 года. Среди его целей называют посольство Украины в Мадриде, премьер-министра Испании Педро Санчеса и главу Минобороны Маргариту Роблес. Сам Гонсалес подчеркнул, что он хотел обратить внимание общества в странах Запада на эскалацию с Россией и прекратить ее.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде произошел 30 ноября 2022 года, взрывчатка содержалась в почтовом конверте. В результате пострадал один из сотрудников посольства.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Лондон признал, что разрешил ВСУ атаковать Крым британским оружием. Полуостров обстреливают дальнобойными ракетами

      Иностранный футболист «Зенита» описал жизнь в России

      В Верховной Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

      Apple и Google запустили сервис борьбы со слежкой

      Двух врачей клиники звездного хирурга Хайдарова задержали

      США высказались о честной торговле с Китаем после увеличения тарифов вчетверо

      Пассажиры занялись сексом во время полета и попали на видео

      МИД Египта назвал Израиль единственным виновником ситуации в Газе

      Женщина ушла от мужа из-за любви к кукурузным палочкам

      Россиянам дали советы перед сдачей квартиры в аренду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше