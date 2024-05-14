Подозреваемый во взрыве в посольстве Украины в Испании отказался признавать вину

Подозреваемый во взрыве в посольстве Украины в Испании пенсионер не признал вину

Подозреваемый в отправке взрывчатки ряду ведомств в Испании, включая посольство Украины в Мадриде, пенсионер Помпейо Гонсалес отказался признавать себя виновным в терроризме. Об этом сообщает газета El Periodico.

«74-летний Помпейо [Гонсалес], пенсионер из Бургоса, на этой неделе предстанет перед судом, в котором его обвиняют в терроризме, а также в производстве и использовании взрывчатых веществ при отягчающих обстоятельствах. За случившееся прокуратура просит 22 года лишения свободы (...) пенсионер заверил, что он невиновен, и надеется, что справедливость восторжествует», — отмечается в материале издания.

О пенсионере известно, что он мог распространить несколько бомб в ноябре 2022 года. Среди его целей называют посольство Украины в Мадриде, премьер-министра Испании Педро Санчеса и главу Минобороны Маргариту Роблес. Сам Гонсалес подчеркнул, что он хотел обратить внимание общества в странах Запада на эскалацию с Россией и прекратить ее.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде произошел 30 ноября 2022 года, взрывчатка содержалась в почтовом конверте. В результате пострадал один из сотрудников посольства.