Популярная ведущая пришла на премию в прозрачном платье

Популярная ведущая Анита Рани пришла на премию BAFTA в прозрачном платье

Британская ведущая Анита Рани появилась на церемонии вручения телевизионной премии BAFTA в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

46-летняя телезвезда пришла на ковровую дорожку в платье из прозрачной ткани, сквозь которую было видно ее нижнее белье. При этом наряд украшали блестящие стразы, а в качестве обуви популярный инфлюэнсер предпочла босоножки в тон. Кроме того, визажисты сделали ей яркий макияж, а волосы собрали в высокий хвост.

Что касается аксессуаров, то на Рани были массивные серьги, кафф и пирсинг в носу.

В мае 2023 года австралийская модель Элли Гонсалвес появилась на собственной свадьбе в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Тогда 33-летняя манекенщица рассказала, что надевала на торжество несколько платьев.