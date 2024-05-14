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09:05, 14 мая 2024Ценности

Популярная ведущая пришла на премию в прозрачном платье

Популярная ведущая Анита Рани пришла на премию BAFTA в прозрачном платье

Фото: Stuart Wilson / BAFTA / Getty Images

Британская ведущая Анита Рани появилась на церемонии вручения телевизионной премии BAFTA в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

46-летняя телезвезда пришла на ковровую дорожку в платье из прозрачной ткани, сквозь которую было видно ее нижнее белье. При этом наряд украшали блестящие стразы, а в качестве обуви популярный инфлюэнсер предпочла босоножки в тон. Кроме того, визажисты сделали ей яркий макияж, а волосы собрали в высокий хвост.

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Что касается аксессуаров, то на Рани были массивные серьги, кафф и пирсинг в носу.

В мае 2023 года австралийская модель Элли Гонсалвес появилась на собственной свадьбе в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Тогда 33-летняя манекенщица рассказала, что надевала на торжество несколько платьев.

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      Карина Черных
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