Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 14 мая 2024Мир

Путин подпишет совместное заявление с китайским лидером

Путин и Си Цзиньпин подпишут совместное заявление по итогам переговоров в Китае

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Китае подпишут совместное заявление, а также несколько других двусторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов», — говорится в публикации.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала о планируемом визите Владимира Путина в Китай. Российский лидер посетит страну по приглашению Си Цзиньпина 16-17 мая.

Отмечается, что в ходе переговоров главы государств обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам, а также посетят Пекин и Харбин.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Дома у главного кадровика Минобороны России нашли более 100 миллионов рублей

      Мужчина нашел редчайшую синюю мокрицу и узнал о ее незавидной судьбе

      Шольц заявил о надеждах на следующий срок

      Россиянка выбежала на дорогу в Таиланде, попала под машину и не выжила

      В Киеве опровергли близость к миру с Москвой на переговорах в Стамбуле

      Россиянин получил 12 лет колонии за попытку диверсии на железнодорожной станции

      Юрия Куклачева выписали из больницы после перенесенного инфаркта

      Путин подписал указы о назначениях в администрации президента

      В российском твороге нашли «мясной клей»

      Глава Госдепа США пообещал Зеленскому скорую доставку военной помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше