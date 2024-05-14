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17:11, 14 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта главная задача российской разведки

Нарышкин: главная задача СВР — предоставлять закрытую информацию руководству РФ
Начало событий в новости В СВР оценили возможность крупномасштабного военного конфликта в мире

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главная задача Службы внешней разведки (СВР) России заключается в предоставлении закрытой информации руководству страны с тем, чтобы им были приняты тактические и стратегические решения. Об этом заявил кандидат на должность главы ведомства Сергей Нарышкин, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По его словам, все подразделения работают над тем, чтобы на постоянной основе обеспечивать российское руководство разведывательными данными. У СВР есть для этого все необходимое, ведомство остается мобильным и способным добывать нужную информацию в интересах России по широкому спектру.

Ранее Нарышкин не исключил вероятность крупномасштабного военного конфликта в мире при заинтересованности коллективного Запада. Он сослался на имеющиеся в распоряжении СВР данные о том, что «политики-евроатлантисты» готовы развязать подобный конфликт для удержания своих позиций.

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      Любовь Ширижик
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