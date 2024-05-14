В СВР оценили возможность крупномасштабного военного конфликта в мире

Нарышкин: крупный военный конфликт возможен, если Западу он будет выгоден

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключил вероятность крупномасштабного военного конфликта в мире при заинтересованности коллективного Запада. Об этом он заявил в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По его мнению, такой вариант возможен при условии, если западным странам он будет выгоден. При этом глава СВР сослался на имеющиеся в распоряжении ведомства данные о том, что «политики-евроатлантисты» готовы развязать подобный конфликт для удержания своих позиций.

Нарышкин отметил, что СВР и ее партнеры внимательно следят за развитием ситуации.

На пленарном заседании Совет Федерации проводит консультации по представленным президентом России кандидатурам на должности глав нескольких федеральных силовых ведомств. Туда прибыли директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава СВР Сергей Нарышкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.