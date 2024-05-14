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14:15, 14 мая 2024Силовые структуры

Директор ФСО России прибыл в Совет Федерации

Глава ФСО РФ Кочнев приехал в Совет Федерации

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Директор ФСО России Дмитрий Кочнев прибыл в Совет Федерации, передает ТАСС.

На пленарном заседании верхняя палата российского парламента проведет консультации по представленным президентом России кандидатурам на должности глав нескольких федеральных силовых ведомств. Обсуждения в закрытом режиме начались 13 мая.

Накануне в Совете Федерации побывали директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. 12 мая президент Владимир Путин предложил переназначить их на должности.

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      Любовь Ширижик
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