Директор ФСБ Бортников прибыл в Совет Федерации

Глава ФСБ Александр Бортников прибыл в Совет Федерации

Директор ФСБ Александр Бортников прибыл в Совет Федерации. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает ТАСС.

Совет Федерации проведет консультации по поводу переназначения Александра Бортникова на должность главы ФСБ.

Ранее 13 мая в Совет Федерации прибыл кандидат на пост главы МВД Владимир Колокольцев. 12 мая президент Владимир Путин предложил переназначить Александра Бортникова на должность главы ФСБ, а Владимира Колокольцева на должность руководителя МВД.