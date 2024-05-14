Россиян напугала брошенная бочка

Жителей Новосибирской области напугала брошенная на берегу Берди бочка

Жителей Новосибирской области напугала брошенная бочка на берегу реки Бердь в 25 метрах от садовых домов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Как выяснило издание, россияне отправили осматривать подозрительную находку экспертов в специальной одежде. Те заявили, что в таре находится неизвестное вещество.

Через некоторое время на место прибыли сотрудники агентства радиационной, химической и биологической защиты. Они также попытались разобраться с жидкой угрозой.

Никаких надписей на бочке найти не удалось. Как тара оказалась на берегу реки, специалисты также не смогли объяснить.

Ранее сообщалось, что жителей рабочего поселка Елань Волгоградской области напугала яркая вспышка в небе. В ЕДДС разъяснили, что никаких чрезвычайных происшествий не было, и допустили, что это мог быть сверхзвуковой самолет.