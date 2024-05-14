Россиянам назвали мешающие похудению ежедневные привычки

Тренер Маркова: ежедневные поздние подъемы мешают похудению

Эксперт-методист бренда XFIT Оксана Маркова назвала россиянам мешающие похудению ежедневные привычки. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь фитнес-тренер обратила внимание на физическую активность. По ее словам, чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо ускорить метаболизм. Для этого необходимо регулярно и много двигаться. «Можно начать с малого: выбрать пешую прогулку вместо поездки на автомобиле или договориться с друзьями встретиться в парке вместо ресторана. Можно даже приучить себя проходить по 10 тысяч шагов в день», — объяснила она.

Кроме того, Маркова считает, что похудение замедляют поздние подъемы. С 6:30 до 7:00 происходит выброс кортизола в организме и повышение уровня сахара в крови, что способствует появлению энергии и бодрости. Данные процессы возникают также с 15 до 16 часов дня. В связи с этим специалист порекомендовала в эти периоды выполнить небольшой комплекс упражнений.

Вдобавок собеседница издания призвала не забывать пить много чистой воды в течение дня. «Отеки возникают у человека из-за недостатка жидкости в чистом виде, а не избытка. Важно пить воду дозировано и регулярно на протяжении всего дня и не заменять ее на другие напитки, например, кофе, чай или газировку», — заключила она.

В апреле фитнес-тренер Алена Грибанова предупредила россиянок об опасных последствиях втягивания живота. Выяснилось, что многие люди ошибочно предполагают, что данное движение может улучшить осанку. Однако, по мнению эксперта, втягивание живота создает избыточное напряжение в передней части брюшной стенки, негативно влияя на дыхание.