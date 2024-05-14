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09:39, 14 мая 2024Россия

Россиянин оказался заблокирован в загоревшемся авто из-за ремня безопасности

Мужчина оказался заблокирован в горящем авто на М-12 из-за ремня безопасности

Кадр: Telegram-канал Shot Проверка

В России на трассе М «Восток» загорелся китайский кроссовер GAC, его водитель оказался заблокирован внутри автомобиля из-за заевших ремней безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Мужчина вместе с супругой следовал из Оренбурга в Москву. Когда автомобиль подъехал к заправке на российской трассе, у него неожиданно загорелась левая передняя дверь, из-под капота повалил дым. Сначала водитель не мог остановить машину, затем у него заел ремень безопасности.

Женщина, находившаяся на пассажирском сидении, смогла выпрыгнуть из кроссовера на ходу. Ее супруг смог выбраться, однако получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, на его голове, кроме того, сгорели волосы.

В тушении автомобиля россиянину помогали сотрудники заправки. Пострадавший потратил три баллона с водой объемом по 50 литров. У кроссовера полностью выгорело дно и двигатель, о причинах возгорания пока неизвестно.

Сообщается, что до дальней поездки автомобиль прошел техобслуживание, где у него не выявили нарушений в работе. Китайский кроссовер владелец купил в декабре прошлого года за 2,6 миллиона рублей. Он уже обратился к производителю GAC — в компании пообещали провести экспертизу.

Ранее в Новосибирске на Бердском шоссе на ходу загорелось маршрутное такси, которое перевозило пассажиров. Из транспорта эвакуироваться удалось 14 пассажирам.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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