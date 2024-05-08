Маршрутка с пассажирами на ходу загорелась в российском регионе

В Новосибирске на ходу загорелось маршрутное такси с пассажирами

В Новосибирске на Бердском шоссе на ходу загорелось маршрутное такси, которое перевозило пассажиров. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону, передает «Интерфакс».

«По оперативной информации, из транспорта самостоятельно эвакуировались 14 пассажиров и водитель. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что пожар удалось потушит за пять минут. Причины происшествия пока не установлены, его обстоятельства выясняются.

Ранее под Новосибирском в городе Бердск на ходу загорелась маршрутка, внутри которой находились пассажиры. Очевидцы рассказали, что пожар быстро охватил салон автомобиля, но люди успели его покинуть. Никто не пострадал.