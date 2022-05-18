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В российском регионе загорелась маршрутка с пассажирами и попала на видео

Горящая в сибирском городе Бердск маршрутка с пассажирами попала на видео

Под Новосибирском в городе Бердск на ходу загорелась маршрутка, внутри которой находились пассажиры. Соответствующее видео опубликовано в группе «АвтоБердск» во «ВКонтакте».

Уточняется, что возгорание случилось во время движения маршрутного такси по улице Лунной. На кадрах виден объятый пламенем пассажирский автобус, возле которого находятся пожарные.

Очевидцы рассказали, что пожар быстро охватил салон автомобиля, но люди успели его покинуть. Пострадавших в происшествии нет. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Ранее на улице Карла Маркса в Хабаровске загорелся пассажирский автобус. В салоне транспортного средства находились 22 пассажира, все они успели эвакуироваться самостоятельно.

Никита Абрамов
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