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В российском городе загорелся пассажирский автобус

В Хабаровске загорелся пассажирский автобус с 22 пассажирами

На улице Карла Маркса в Хабаровске загорелся пассажирский автобус. Об этом 4 января сообщает информационный портал PROkhab.ru.

Инцидент произошел около торгового центра «Стрелка». В салоне автобуса находились 22 пассажира, все они успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. В результате происшествия никто не пострадал.

ЧП попало на камеру, видео опубликовано на YouTube-канале «Михаил Мудренко». Очевидцы запечатлели, как из салона автобуса вырывалось сильное пламя и черный дым.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Причина ЧП в настоящее время неизвестна.

Ранее в Таганроге из-за упавшего на троллейбусную сеть дерева загорелся автобус с 40 пассажирами. В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали с травмой носа.

Ксения Назарова
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