Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:11, 14 мая 2024Россия

Россиянин пообещал «напихать в рот» участникам СВО в прямом эфире

Российский блогер оскорбил участников СВО во время онлайн-трансляции

Кадр: Telegram-канал Екатерина Мизулина

Российский блогер во время онлайн-трансляции оскорбил участников специальной военной операции (СВО). Фрагмент стрима опубликовала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в Telegram.

На записи мужчина пообещал «напихать в рот» российским бойцам вместе с некими «пацанами». По его словам, российские военнослужащие находятся в зоне боевых действий «за три копейки, которые вам не платят». Затем он утверждает, что в СВО участвуют «только зэки и алкаши», и угрожает перебанить несогласных с его мнением зрителей. «Я как старший сержант базарю сейчас», — сказал блогер, назвавший себя ветераном боевых действий.

По данным Мизулиной, попавший на видео мужчина, предположительно, живет в Зеленограде. Его высказывания глава ЛБИ назвала выходящими за грань. «Обратились в МВД России», — написала она.

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело в отношении жительницы полуострова, которая призывала к насилию над российскими военнослужащими. Помимо штрафа, ей грозит до пяти лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Дома у главного кадровика Минобороны России нашли более 100 миллионов рублей

      В МВД рассказали о количестве раскрытых киберпреступлений

      В Индии оценили энергетическое сотрудничество с Россией

      Названы неожиданные вызывающие засор раковины продукты

      В России карьерный самосвал сорвался с 70-метровой высоты

      Близнецы из «Ворониных» отреагировали на скандал авторов сериала с Ильюхиной

      Объявлен новый главный тренер «Ак Барса»

      Женщина выселила из дома брата с двумя детьми и получила поддержку в сети

      Путин подпишет совместное заявление с китайским лидером

      В СК раскрыли фабулу дела главного кадровика Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше