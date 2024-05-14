Россиянин пообещал «напихать в рот» участникам СВО в прямом эфире

Российский блогер оскорбил участников СВО во время онлайн-трансляции

Российский блогер во время онлайн-трансляции оскорбил участников специальной военной операции (СВО). Фрагмент стрима опубликовала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в Telegram.

На записи мужчина пообещал «напихать в рот» российским бойцам вместе с некими «пацанами». По его словам, российские военнослужащие находятся в зоне боевых действий «за три копейки, которые вам не платят». Затем он утверждает, что в СВО участвуют «только зэки и алкаши», и угрожает перебанить несогласных с его мнением зрителей. «Я как старший сержант базарю сейчас», — сказал блогер, назвавший себя ветераном боевых действий.

По данным Мизулиной, попавший на видео мужчина, предположительно, живет в Зеленограде. Его высказывания глава ЛБИ назвала выходящими за грань. «Обратились в МВД России», — написала она.

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