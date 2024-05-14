Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:12, 14 мая 2024Путешествия

Россиянка выбежала на дорогу в Таиланде, попала под машину и не выжила

The Phuket News: пикап сбил россиянку на курорте Пхукет

Фото: Phuket City Police

В Таиланде россиянка попала под колеса машины и не выжила. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Авария произошла на курорте Пхукет примерно в 2:20 13 мая. По данным источника, 23-летняя женщина в черном топе и брюках выбежала на дорогу. Водитель пикапа Ford Ranger не смог избежать столкновения и сбил иностранку.

Женщину доставили в больницу «Вачира». Местная полиция связалась с российским консульством и начала расследование.

В Турции российский турист прыгнул в реку с 50 метров и не выжил. Отдыхающий выпивал с местным жителем, потом решил искупаться, но не смог выплыть.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Дома у главного кадровика Минобороны России нашли более 100 миллионов рублей

      Мужчина нашел редчайшую синюю мокрицу и узнал о ее незавидной судьбе

      Шольц заявил о надеждах на следующий срок

      Россиянка выбежала на дорогу в Таиланде, попала под машину и не выжила

      В Киеве опровергли близость к миру с Москвой на переговорах в Стамбуле

      Россиянин получил 12 лет колонии за попытку диверсии на железнодорожной станции

      Юрия Куклачева выписали из больницы после перенесенного инфаркта

      Путин подписал указы о назначениях в администрации президента

      В российском твороге нашли «мясной клей»

      Глава Госдепа США пообещал Зеленскому скорую доставку военной помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше