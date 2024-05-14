Россиянка выбежала на дорогу в Таиланде, попала под машину и не выжила

The Phuket News: пикап сбил россиянку на курорте Пхукет

В Таиланде россиянка попала под колеса машины и не выжила. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Авария произошла на курорте Пхукет примерно в 2:20 13 мая. По данным источника, 23-летняя женщина в черном топе и брюках выбежала на дорогу. Водитель пикапа Ford Ranger не смог избежать столкновения и сбил иностранку.

Женщину доставили в больницу «Вачира». Местная полиция связалась с российским консульством и начала расследование.

В Турции российский турист прыгнул в реку с 50 метров и не выжил. Отдыхающий выпивал с местным жителем, потом решил искупаться, но не смог выплыть.