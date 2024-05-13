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18:40, 13 мая 2024Путешествия

Россиянин прыгнул в реку с 50-метровой высоты в Турции и не выжил

Shot: россиянин в Аланье прыгнул с 50-метровой высоты в реку и погиб

Кадр: Telegram-канал SHOT

Российский турист прыгнул в реку с 50-метровой высоты в турецкой Аланье и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 37-летний Александр Е. ночью выпивал с местным жителем у плотины Дим. Спутник россиянина рассказал, что в какой-то момент мужчина решил искупаться, нырнул в реку и не смог выплыть. Очевидец сразу же вызвал полицию.

Уточняется, что днем местные экстренные службы достали из воды тело туриста. Российское консульство проинформировано о трагедии, его сотрудники пытаются связаться с родственниками Александра.

Ранее стало известно, что британский турист спрыгнул с лодки во время ночной вечеринки с друзьями и был найден без признаков жизни в реке. Спустя неделю поисков его обнаружили недалеко от места, где находилась в ту ночь лодка.

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      Алина Черненко
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