Россиянин прыгнул в реку с 50-метровой высоты в Турции и не выжил

Shot: россиянин в Аланье прыгнул с 50-метровой высоты в реку и погиб

Российский турист прыгнул в реку с 50-метровой высоты в турецкой Аланье и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 37-летний Александр Е. ночью выпивал с местным жителем у плотины Дим. Спутник россиянина рассказал, что в какой-то момент мужчина решил искупаться, нырнул в реку и не смог выплыть. Очевидец сразу же вызвал полицию.

Уточняется, что днем местные экстренные службы достали из воды тело туриста. Российское консульство проинформировано о трагедии, его сотрудники пытаются связаться с родственниками Александра.

Ранее стало известно, что британский турист спрыгнул с лодки во время ночной вечеринки с друзьями и был найден без признаков жизни в реке. Спустя неделю поисков его обнаружили недалеко от места, где находилась в ту ночь лодка.