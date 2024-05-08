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09:00, 8 мая 2024Путешествия

Турист прыгнул с лодки во время вечеринки и был найден бездыханным спустя неделю

The Mirror: туриста нашли бездыханным в реке в Праге спустя неделю поисков

Фото: Armin Weigel / Globallookpress.com

Британский турист спрыгнул с лодки во время ночной вечеринки с друзьями в Праге и был найден бездыханным в реке спустя неделю поисков. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, Йооп Спаркс отдыхал на плавательном средстве и решил прыгнуть в воду, чтобы поплавать. Однако всплыть на поверхность ему не удалось. С тех пор спасательные отряды не переставали искать пропавшего без вести путешественника. Его обнаружили без признаков жизни недалеко от места, где находилась лодка в ту ночь.

Ранее шотландский турист отправился в отпуск в Таиланд в честь выхода на пенсию и бесследно исчез. 65-летний Дэвид Голдторп из Эдинбурга провел в Бангкоке неделю и должен был вернуться на родину 5 мая.

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