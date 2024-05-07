Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:07, 7 мая 2024Путешествия

Турист отправился в отпуск в честь выхода на пенсию и бесследно исчез в Таиланде

Daily Mail: 65-летний турист бесследно исчез во время отпуска в Таиланде

Фото: Sara Dubler / Unsplash

Шотландский турист отправился в отпуск в Таиланд в честь выхода на пенсию и бесследно исчез. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 65-летний Дэвид Голдторп из Эдинбурга провел в Бангкоке неделю и должен был вернуться на родину в воскресенье, 5 мая. Однако на рейс со стыковкой в Дохе он так и не сел, отмечает местная полиция. Родственники мужчины сказали, что последние сообщения от него были странными. Спустя время Дэвид и вовсе перестал выходить на связь.

«После нескольких необычных сообщений, а затем молчания, мы больше не получали вестей от нашего дяди в течение нескольких дней», — поделился один из его племянников. Семья активно распространяет фотографии Голдторпа в соцсетях и просит помощи у всех неравнодушных. Они также находятся на связи с властями Таиланда.

Ранее путешествовавший с семьей турист упал за борт круизного лайнера у берегов Сиднея, Австралия, и бесследно исчез. Это случилось 5 мая. Рано утром членов экипажа разбудил сигнал «Человек за бортом».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали двух полковников. СБУ заявила, что они хотели взять в заложники и убить Зеленского

      В Финляндии заподозрили контрразведку в разглашении гостайны

      Лукашенко высказался о проверке применения ядерного оружия

      На Украине начали продавать маски девушек для защиты от вручения повесток

      НАСА назвало сроки следующей попытки запуска Starliner с экипажем

      Цыгане ради денег прикинулись украинцами

      Онколог объяснил опасность татуировок

      В сети высмеяли образ тучной рэперши Lizzo со словами «как коричневый пакет»

      Американскую правозащитную организацию Freedom House признали нежелательной

      Женщина бросила ребенка на съедение крокодилам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше