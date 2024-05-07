Турист отправился в отпуск в честь выхода на пенсию и бесследно исчез в Таиланде

Daily Mail: 65-летний турист бесследно исчез во время отпуска в Таиланде

Шотландский турист отправился в отпуск в Таиланд в честь выхода на пенсию и бесследно исчез. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 65-летний Дэвид Голдторп из Эдинбурга провел в Бангкоке неделю и должен был вернуться на родину в воскресенье, 5 мая. Однако на рейс со стыковкой в Дохе он так и не сел, отмечает местная полиция. Родственники мужчины сказали, что последние сообщения от него были странными. Спустя время Дэвид и вовсе перестал выходить на связь.

«После нескольких необычных сообщений, а затем молчания, мы больше не получали вестей от нашего дяди в течение нескольких дней», — поделился один из его племянников. Семья активно распространяет фотографии Голдторпа в соцсетях и просит помощи у всех неравнодушных. Они также находятся на связи с властями Таиланда.

Ранее путешествовавший с семьей турист упал за борт круизного лайнера у берегов Сиднея, Австралия, и бесследно исчез. Это случилось 5 мая. Рано утром членов экипажа разбудил сигнал «Человек за бортом».