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14:19, 14 мая 2024Мир

Российская армия уничтожила склад ВСУ по наводке украинца

WSJ: Российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ по наводке украинца

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская армия уничтожила секретный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по наводке ставшего беженцем украинца. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, информатором оказался 22-летний Максим Лега, который уехал в Польшу. По заданию российской армии он устанавливал камеры на железнодорожных путях, по которым проходили поезда с западной военной помощью. Записи с камер и помогли вычислить местоположение секретного склада, указывает WSJ.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили цех по производству беспилотников для ВСУ. Российская армия также поразила ряд складов боеприпасов и горючего ВСУ, а силы противовоздушной обороны перехватили девять французских бомб Hammer и 49 снарядов Vampire и «Ольха».

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      Виктория Кондратьева
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