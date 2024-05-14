Российская армия уничтожила склад ВСУ по наводке украинца

WSJ: Российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ по наводке украинца

Российская армия уничтожила секретный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по наводке ставшего беженцем украинца. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, информатором оказался 22-летний Максим Лега, который уехал в Польшу. По заданию российской армии он устанавливал камеры на железнодорожных путях, по которым проходили поезда с западной военной помощью. Записи с камер и помогли вычислить местоположение секретного склада, указывает WSJ.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили цех по производству беспилотников для ВСУ. Российская армия также поразила ряд складов боеприпасов и горючего ВСУ, а силы противовоздушной обороны перехватили девять французских бомб Hammer и 49 снарядов Vampire и «Ольха».