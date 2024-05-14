Российские военные уничтожили цех по производству дронов для ВСУ

МО: ВС России уничтожили цех по производству беспилотников для ВСУ

Российские войска уничтожили цех по производству беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По заявлению оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России использовали для удара оперативно-тактическую авиацию, ракеты, дроны и артиллерию. Кроме того, Армия России поразила ряд складов боеприпасов и горючего ВСУ, а силы противовоздушной обороны перехватили девять французских бомб Hammer и 49 снарядов Vampire и «Ольха».

Из сводки оборонного ведомства следует, что несколько уничтоженных складов находились в зоне действия группировки «Юг».

Также сообщалось, что в ходе боев на Харьковском направлении российские войска взяли под контроль очередной населенный пункт.