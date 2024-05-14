Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 14 мая 2024Россия

Российские военные уничтожили цех по производству дронов для ВСУ

МО: ВС России уничтожили цех по производству беспилотников для ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российские войска уничтожили цех по производству беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По заявлению оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России использовали для удара оперативно-тактическую авиацию, ракеты, дроны и артиллерию. Кроме того, Армия России поразила ряд складов боеприпасов и горючего ВСУ, а силы противовоздушной обороны перехватили девять французских бомб Hammer и 49 снарядов Vampire и «Ольха».

Из сводки оборонного ведомства следует, что несколько уничтоженных складов находились в зоне действия группировки «Юг».

Также сообщалось, что в ходе боев на Харьковском направлении российские войска взяли под контроль очередной населенный пункт.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин перевел Патрушева и тульского губернатора Дюмина в Администрацию президента. Какие еще перестановки там произошли?

      Почти три сотни пассажиров час продержали в салоне самолета с запахом гари

      Стали известны подробности обыска в подмосковном коттедже кадровика Минобороны

      Женщина с дочерью зашли в туалет и попали в ловушку

      Популярный комик высказался об эмиграции из России

      В России оценили ситуацию на рынке труда

      Москвичам пообещали отсутствие аномальных холодов до конца месяца

      Евросоюз снял препятствия для выдачи Киеву 50 миллиардов евро

      Дочь Оззи Осборна призналась в любви к пластическим операциям

      В Петербурге продавщицы устроили драку за внимание покупателя и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше