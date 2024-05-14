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14:52, 14 мая 2024Россия

Российский город атаковал украинский дрон-камикадзе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на Грайворон
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российский город. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Речь идет о городе Грайворон, который подвергся атаке дрона-камикадзе. В результате падения и взрыва беспилотного летательного аппарата повреждения получила кровля бани в частном домовладении.

На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил глава области.

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Ранее ВСУ обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Белгородской области. По словам Гладкова, под атаку попало село Цаповка Борисовского района. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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