Российский погранпункт в аэропорту Звартноц закроется в ближайшее время

Бортников: российский погранпункт в аэропорту Звартноц вскоре закроется

Российский погранпункт в ереванском аэропорту Звартноц будет закрыт в ближайшее время. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.

«Армения обратилась к нам с просьбой (...) закрыть пункт пропуска в международном аэропорту Звартноц, что, собственно говоря, мы и сделаем в ближайшее время», — заявил директор силового ведомства.

По его словам, подобные действия были сделаны по просьбе властей Еревана, однако российские пограничники остаются в стране и будут охранять границу Армении с Турцией и Ираном.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян согласовали вывод военных и пограничников из ряда областей Армении.