Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:40, 14 мая 2024Бывший СССР

Российский погранпункт в аэропорту Звартноц закроется в ближайшее время

Бортников: российский погранпункт в аэропорту Звартноц вскоре закроется

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российский погранпункт в ереванском аэропорту Звартноц будет закрыт в ближайшее время. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.

«Армения обратилась к нам с просьбой (...) закрыть пункт пропуска в международном аэропорту Звартноц, что, собственно говоря, мы и сделаем в ближайшее время», — заявил директор силового ведомства.

По его словам, подобные действия были сделаны по просьбе властей Еревана, однако российские пограничники остаются в стране и будут охранять границу Армении с Турцией и Ираном.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян согласовали вывод военных и пограничников из ряда областей Армении.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Ошибаться можно, врать нельзя». Белоусов высказался о мобилизации и своих задачах во главе Минобороны

      Москвичам предсказали грозу

      Мусульмане захотели голосовать за Трампа

      Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета

      Стало известно о дискуссиях НАТО по отправке войск на Украину

      Могилу Пригожина залили цементом

      Госдума утвердила Цивилева министром энергетики России

      Золотов назвал число переданных Росгвардии танков

      Гипермаркет «Лента» решил стать экологичнее

      Полиция Грузии разогнала протестующих у здания парламента в Тбилиси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше