Путин и Пашинян согласовали вывод российских пограничников из Армении

Песков: Путин и Пашинян согласовали вывод пограничников из ряда областей Армении

Президент России Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян согласовали вывод военных и пограничников из ряда областей Армении. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вместе с тем по просьбе Еревана российские пограничники останутся на границе с Ираном и с Турцией.

Ранее глава правящей парламентской фракции партии Армении «Гражданский договор» Айк Конджорян заявил, что в пяти областях Армении закроются российские пограничные и военные пункты, размещенные во время войны в Карабахе в 2020 году. Указаны пункты в Араратской, Сюникской, Вайоцдзорской, Тавушской и Гегаркуникской областях. Также российские пограничники прекратят работу в международном аэропорту «Звартноц» Еревана.

Песков между тем также призывал не преувеличивать сложности отношений Москвы и Еревана. Он отметил, что определенные проблемные темы есть, но это естественно, когда между странами складывается тесное взаимодействие.